المؤشر السعودي ينخفض مع تراجع البتروكيماويات وعذيب

1252 جمت - انخفض مؤشر البورصة السعودية ‭.TASI‬‏ انخفاضا طفيفا عند الاغلاق مع تراجع اسهم قطاع البتروكيماويات.

ونزل مؤشر السوق المالية السعودية 0.08 بالمئة مسجلا 6652 نقطة بينما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي 0.3 في المئة.

وانخفض مؤشر البتروكيماويات 0.8 بالمئة. وهبطت أسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند الاغلاق 1.2 بالمئة لتفقد مكاسبها المبكرة.

وهبط سهم عذيب للاتصالات 2.3 في المئة بعد ان قالت عذيب -وهي أول شركة سعودية مملوكة جزئيا للقطاع الخاص لتشغيل خدمات الهاتف الثابتة- انها ستدرس إصدار أسهم أفضلية بعد أن تكبدت خسائر تزيد على ثلاثة ارباع رأس مالها.

وارتفعت اسهم بنك الراجحي ذي الثقل 0.3 بالمئة بعد ان اعلن البنك يوم الاربعاء عن زيادة نسبتها 13.5 في المئة في صافي ارباح الربع الاخير من العام الماضي والتي جاءت بوجه عام موافقة للتنبؤات. ---------------------------------------------------------

0810 جمت - ارتفع مؤشر البورصة السعودية ‭.TASI‬‏ ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة مدعوما بمكاسب أسهم القطاع المصرفي.

وزاد مؤشر السوق المالية السعودية 0.1 بالمئة مسجلا 6665 نقطة وتقدم مؤشر القطاع المصرفي 0.4 في المئة.

وارتفعت اسهم بنك الراجحي ذي الثقل 0.6 بالمئة بعد ان اعلن البنك يوم الاربعاء عن زيادة نسبتها 13.5 في المئة في صافي ارباح الربع الاخير من العام الماضي والتي جاءت بوجه عام موافقة للتنبؤات.

وارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.2 بالمئة. وقفزت أسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2 بالمئة.

ونزل سهم الاتصالات السعودية 0.7 في المئة بعد اعلان الشركة يوم الاربعاء عن هبوط نسبته 26 في المئة في صافي ارباح الربع الرابع للعام الماضي.