مصادر: السعودية تعتزم إصدار صكوك بالريال في أوائل 2012

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دبي 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت خمسة مصادر مصرفية إن السعودية تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار صكوك بالريال السعودي في الوقت الذي تتخلى فيه المملكة عن عزوفها عن إصدار أدوات ديون سيادية في محاولة لبناء منحنى للعائد بالعملة المحلية.

وقالت المصادر إن هناك محادثات عالية المستوى تجري حاليا بين مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وعدد من البنوك المحلية والعالمية التي لها عمليات في المملكة بشأن التفاصيل ومن المتوقع طرح إصدار في الربع الأول من العام المقبل.

وقال ثلاثة مصادر إن الصكوك لن تصدرها الحكومة مباشرة بل سيجري تسويقها إما عن طريق هيئة حكومية أو صندوق تابع للدولة.

وقال مصدر مشارك في العملية تحدث مشترطا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع "السعودية تجهز لهذا الأمر منذ أكثر من 12 شهرا.

"البنية الأساسية موجودة .. أعني من حيث المحللين وأبحاث السوق وتقييم المخاطرة. إنهم يتحدثون مع البنوك بشأن خيارات مختلفة لذا فهي مسألة وقت لا أكثر."

وقال مصرفي مقيم في المملكة إن المباحثات الجارية مع البنوك تتركز على الجوانب الفنية مثل المدد وما إذا كانت الصكوك ستصدر بمعدل ربح ثابت أم متغيير.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمؤسسة النقد السعودي للحصول على تعقيب.