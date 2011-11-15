ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي بعد تقرير عن صفقة

0638 جمت - ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.4 بالمئة في بداية تداولات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تقرير بأن مصرف الراجحي السعودي يسعى لتملك حصة مؤثرة فيه.

ونفى البنك الإسلامي الكويتي علمه بخطط من هذا القبيل.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم بيت التمويل وهو أكبر بنك اسلامي في الكويت 4.6 مليون دينار من إجمالي قيمة تداولات البورصة البالغة 9.3 مليون دينار.

وقال البنك في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت "تفيد الادارة التنفيذية للبنك بأنه ليس لديها أي علم بهذا الموضوع."

وقالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن لراجحي يسعى إلى تملك حصة مؤثرة لا تقل عن 15 بالمئة في بيت التمويل الكويتي وأنه بدأ بالفعل مناقشات غير رسمية لهذا الغرض مع ملاك من القطاعين العام والخاص.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.06 بالمئة إلى 5866.6 نقطة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.8 بالمئة وأجيليتي 3.8 بالمئة ومركز سلطان 8.6 بالمئة بينما استقر سهم زين دون تغيير.