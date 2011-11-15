سهم النهضة العمانية يتراجع 6.9 بالمئة

0905 جمت - أغلق سهم النهضة للخدمات العمانية منخفضا 6.9 بالمئة بعد تراجع صافي أرباح الربع الثالث من العام 75 بالمئة.

وقالت شركة الخدمات النفطية في وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الاثنين إنها قد تضطر إلى تجنيب مخصصات إضافية قبل نهاية العام تتعلق بوحدتها توباز.

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‪.MSI‬ بنسبة 0.4 بالمئة إلى 5536 نقطة.

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0903 جمت - ارتفعت الاسهم المصرية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد هبوط دام لأربع جلسات متتالية مع استمرار قلق المتعاملين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.02 بالمئة إلى 4223.6 نقطة وتقدم المؤشر الثانوي ‭ .EGX70‬بنسبة 0.75 بالمئة مسجلا 458.9 نقطة.

وبلغت قيم التداولات نحو 32.5 مليون جنيه.

وقال عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "ما يحدث اليوم رد فعل طبيعي بعد أربع جلسات من الهبوط. ارتدادة تصحيحية فقط. أتوقع الوصول إلى مستوى 4270-4300 نقطة قبل معاودة الهبوط من جديد."