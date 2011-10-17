Fri 4 Aug 2017 | 7:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-مذكرة بحثية-جولدمان يخفض توصيته لسهمي بيتك وقطر الإسلامي إلى بيع

Mon Oct 17, 2011 6:53am GMT
 
[-] نص [+]

17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - جولدمان ساكس:

- يخفض توصيته لسهم بيت التمويل الكويتي إلى بيع من محايد.

- يخفض توصيته لسهم مصرف قطر الإسلامي إلى بيع من محايد.

- يضيف سهم بيت التمويل الكويتي إلى قائمة لأسهم يوصي ببيعها.

- يضيف سهم مصرف قطر الإسلامي إلى قائمة لأسهم يوصي ببيعها.

- يخفض السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 2.82 درهم من 3.11 درهم.

- يخفض السعر المستهدف لسهم مصرف الراجحي السعودي إلى 91.86 ريال من 99 ريالا.

- يرفع السعر المستهدف لسهم البنك العربي الوطني السعودي إلى 40.66 ريال من 39.70 ريال.

- يرفع السعر المستهدف لسهم البنك السعودي الفرنسي إلى 63 ريالا من 59 ريالا.   يتبع
 