سبكيم تصدر صكوكا بقيمة 1.5-2 مليار ريال لتمويل توسع

من مروة رشاد

الرياض 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم السبت إن إصدار صكوك مزمعا لها سيكون بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري ريال (400 مليون إلى 533 مليون دولار) وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع توسع بأكثر من مليار دولار.

وقال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة إن ثلاثة مشاريع توسع ستبدأ الإنتاج في 2013 الذي توقع أن يكون عاما ايجابيا مضيفا أن قطاع البتروكيماويات سيواصل النمو في 2012 وبشكل أفضل من 2011.

كانت سبكيم قالت يوم الاثنين إنها ستبدأ يوم السبت طرح إصدار صكوك لكنها لم تفصح في ذلك الحين عن القيمة الإجمالية للعملية التي نالت موافقة هيئة السوق المالية السعودية.

وأوضحت سبكيم في بيان صدر اليوم أن القيمة الإجماية لصكوك المضاربة ستتحدد بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب وهي عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم.

وقالت في البيان إن هدف الإصدار هو "تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين لتمويل نشاطاتها وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها."

وعينت سبكيم كلا من الرياض المالية ودويتشه للأوراق المالية مديرين للإصدار واستقبال العروض والاكتتاب وسيحسب العائد على الصكوك بما يعادل سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إضافة إلى هامش معين سيحسب كنسبة مئوية سنويا ويدفع في نهاية كل ربع سنة.

(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)