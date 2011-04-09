المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من صعود أسعار النفط

0827 جمت - سجل المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الجلسة الأولى لهذا الاسبوع بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات ومع بدء الشركات الإعلان عن نتائجها للربع الأول وجاء ارتفاع المؤشر كذلك بعدما سجلت أسعار النفط أكبر مستوياتها في 32 شهرا يوم الجمعة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية بالشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6628 نقطة وسط ارتفاع معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.8 بالمئة في حين ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.9 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يوم الجمعة إذ صعد مزيج برنت أربعة دولارات للبرميل مسجلا أعلى مستوياته في 32 شهرا في ظل تراجع الدولار.

وجاء صعود المؤشر مدعوما بسهم سابك الذي سجل أكبر المكاسب صباحا وارتفع 0.9 بالمئة. كما ارتفعت أسهم قيادية أخرى إذ صعدت أسهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.5 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة وسافكو 1.4 بالمئة.

وصعد سهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.3 بالمئة بعدما استهل التعاملات على صعود نسبته 3.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة نسبتها نحو 150 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.

كما صعد سهم كيان السعودية 0.8 بالمئة بعدما قالت الشركة اليوم السبت إن التشغيل التجاري لوحدات أساسية بمجمعها سيبدأ في النصف الثاني من 2011.

وصعد سهم أسمنت اليمامة 1.4 بالمئة بعدما ارتفع صافي ربح الربع الأول تسعة بالمئة.

وارتفع سهم المملكة القابضة 1.65 بالمئة بعدما قالت شركة زين الكويتية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف المملكة بتلكو بشأن صفقة زين السعودية.