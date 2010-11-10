عضو في مجلس إدارة زين يهدد بإجراء قضائي لوقف صفقة إتصالات

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الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تصاعدت حدة خلاف بشأن عرض شركة إتصالات الإماراتية لشراء حصة 46 بالمئة في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية اليوم الأربعاء بعدما هدد عضو بمجلس إدارة زين باتخاذ اجراء قضائي لوقف الصفقة.

ويشترط بيع أصول زين في السعودية لاتمام صفقتها مع إتصالات وأبلغ الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح عضو الأسرة الحاكمة في الكويت تلفزيون سي.إن.بي.سي عربية إنه سيسعى لاتخاذ اجراءات قضائية لوقف البيع.

وقال الشيخ خليفة "لن يتم بيع (زين) السعودية.. لو مجلس الإدارة وافق بالأغلبية سنتخذ إجراءات قضائية لإيقاف بيع زين السعودية."

وأضاف أن زين لن تحصل على سعر عادل مقابل أصولها السعودية مادام بيعها شرطا لاتمام الصفقة وأن الاحتفاظ بها مهم لخطة زين الخمسية.

وتابع قائلا إنه كان ينبغي لمجلس الإدارة مراجعة اتفاق إتصالات المبدئي مع مجموعة الخرافي المساهم الرئيسي في زين قبل فتح الدفاتر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء نشرت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي اعلانا يقول إن عرض اتصالات لا يتطرق إليه شك.

وتساءلت الشركة عن السبب وراء انسحاب مساهم كبير آخر في زين وهي شركة الفوارس القابضة التي تقدر حصتها في زين بأقل قليلا من خمسة بالمئة من الصفقة وانتقدتها بالرغم من أن الصفقة ستجلب عائدات سخية على جميع المساهمين.