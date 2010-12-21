موبايلي السعودية توقع اتفاق تمويل إسلاميا بقيمة 1.2 مليار ريال

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق تمويل إسلاميا قصير الأجل مع خمسة بنوك محلية بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) وذلك لتمويل التوسعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إنها وقعت أمس الاثنين "إتفاقية تمويل إسلامي قصير الأجل لمدة 12 شهرا قابله للتجديد لستة أشهر أخرى بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي بسعر مرابحة تنافسي وذلك مع خمسة بنوك محلية."

وأضافت "ويأتي هذا التمويل بغرض تحقيق النمو عن طريق التوسع في تغطية وترقية شبكات البيانات إلى جانب دعم إستراتيجية الشركة...و(التي) تعتمد على تقديم خدمات اتصالات متكاملة تتركز على النطاق العريض بشقيه الثابت والمتحرك.

"هذا بالإضافة إلى إستمرار التوسع في شبكة الألياف البصرية والتي تربط بين جميع المدن الرئيسية في المملكة وإمتدت إلى داخلها لتصل أطوالها إلى حوالي 20 ألف كيلومتر."

وأوضح البيان أن البنوك التي شاركت في القرض هي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي.

وتوقعت موبايلي استمرار زيادة الطلب على خدمات البيانات مدعوما بنمو التعداد السكاني والطبيعة الشابة للتركيبة السكانية وانتشار الهواتف الذكية.

وأضافت أن الإنفاق الحكومي على إنشاء المدن الإقتصادية الذكية سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والبيانات.

وقال البيان "تأتي هذه الخطوة في ظل تمتع موبايلي بتكلفة مرابحة منخفضة علاوة على قوة التدفقات النقدية وقوة مركزها المالي."

كانت موبايلي المملوكة بنسبة 27.4 بالمئة لشركة اتصالات الإماراتية سجلت ارتفاعا نسبته 41 بالمئة في أرباخ الربع الثالث بفضل ارتفاع الإيرادات من خدمات النطاق العريض.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)