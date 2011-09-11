صحيفة: منشآت الكويتية تسعى للحصول على تمويل 25 مليون دينار من بيتك

الكويت 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأحد إن شركة منشآت للمشاريع العقارية الكويتية تسعى للحصول على تمويل إسلامي من بيت التمويل الكويتي (بيتك) قدره 25 مليون دينار (91.9 مليون دولار).

ونسبت الصحيفة لمصدر وصفته بالمطلع القول "ان مسؤولي شركة منشآت للمشاريع العقارية سيجتمعون خلال الاسبوع المقبل مع المعنيين في بيت التمويل الكويتي للاتفاق على آلية تمويل المرابحة للحصول على قرض يصل الى 25 مليون دينار."

وأضافت المصادر إن هذه المرابحة تهدف إلى تمويل استكمال مشروع برج دار القبلة الواقع في المدينة المنورة الذي تضطلع الشركة بتنفيذه.

وأضافت الصحيفة أن المشروع يقع على بعد 150 مترا من المسجد النبوي ويعمل وفقا لنظام بي.أو.تي -البناء والتشغيل ونقل الملكية- لمدة 25 عاما هجريا شاملة مدة تنفيذ المشروع مبينة أنه قد تم انجاز 93 في المئة منه ويتكون من 850 وحدة سكنية.

(الدولار = 0.272 دينار كويتي)