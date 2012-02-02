محللون: المؤشر السعودي سيستهدف مستوى 6800 نقطة والسيولة ستواصل الصعود

من إبراهيم المطوع

الرياض 2 فبراير شباط (رويترز) - يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفا مستوى 6800 نقطة الاسبوع المقبل بعدما سجل أمس أعلى مستوياته في ثمانية شهور في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول.

ويرى المحللون أن قطاعات البنوك والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستكون أبرز القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون ويتوقعون أن تتصدر أسهم غير قيادية حركة السوق الاسبوع المقبل.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 6663 نقطة ليسجل أعلى إغلاق في ثمانية أشهر وتحديدا منذ أول يونيو حزيران. وقفز المؤشر 3.8 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى إغلاق أمس.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "سيواصل السوق الارتفاع مدعوما بقطاع البنوك بصورة رئيسية والبتروكيماويات بشكل طفيف. هذا الاسبوع تميز بارتفاع السيولة بشكل واضح."

وتابع "سيستهدف المؤشر مستوى 6800 نقطة الاسبوع المقبل وهذه نقطة مقاومة."

وتكهن وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم بأن يسجل السوق أعلى مستوى سيولة منذ يونيو حزيران 2009.

وقال "اتوقع الأسبوع القادم أن يستهدف (المؤشر) مستوى 6700 -6800 نقطة."