مقابلة-دار الأركان السعودية: مخزون الأراضي يدعم سداد الديون

من مروة رشاد

الرياض 6 مارس اذار (رويترز) - قال مسؤول بارز بشركة دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية إن مخزون الشركة من الأراضي يضمن سداد الديون البالغة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) التي تستحق هذا العام وإن الشركة ليست في حاجة لأي دعم من الحكومة أو المساهمين لسداد الديون.

وأضاف آندي رهيجا المدير المالي للشركة خلال مقابلة مع رويترز بمقر الشركة في الرياض أن مخزون الشركة من الأراضي والبالغ نحو 35 مليون متر مربع يضمن الحصول على السيولة في أي وقت تحتاجه وأن تقييم الاصول العقارية للشركة سيدعم ثقة المستثمرين وسيعزز من فرصها عند التفكير في دخول أسواق الدين مستقبلا.

وقال رهيجا "أؤكد أننا لا نحتاج للاعتماد على أي مساعدات خارجية من الحكومة أو المساهمين لسداد الصكوك ولا نسعى لذلك.

"بيع الأراضي سيضمن تحقيق أهدافنا وحتى إن احتجنا للمزيد من الدعم لماذا نلجأ للخارج وفي إمكاننا بيع بعض الأراضي؟"

وحول امكانية السعي للحصول على الدعم الحكومي قال "لا نحتاج لذلك...في الربع الأخير (من 2011) جمعنا 800 مليون ريال من بيع مليون متر مربع من الأراضي ولدينا 34-35 مليون متر مربع كما نتوقع مبيعات مماثلة (للربع الرابع) في الربعين الاول والثاني وهو ما سيكون كافيا لسداد الصكوك."

كانت دار الأركان أعلنت في تقريرها السنوي أمس الاثنين إنه جرى تقييم عينة تمثل 52 بالمئة من القيمة الدفترية لإجمالي الأصول العقارية البالغة 18.6 مليار ريال (5.03 مليار دولار) وإن نتائج التقييم العادلة لتلك العينة من الأصول بلغت 14.8 مليار ريال أي بفائض قدره 5.1 مليار ريال عن القيمة المسجلة بدفاتر الشركة.

وأضافت الشركة في التقرير إنها تتوقع أن تبلغ القيمة العادلة لكافة عقاراتها ما نسبته 153 بالمئة من القيمة الدفترية لهذه العقارات.