مقابلة-الإنماء السعودي يسعى للاستفادة من إنفاق حكومي لتعزيز النمو

من مروة رشاد وإبراهيم المطوع

الرياض 18 مارس اذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي إن البنك الإسلامي يعتزم مواصلة التركيز على عمليات تمويل الشركات والتي تشكل نحو 80 بالمئة من إجمالي محفظة التمويل وذلك للاستفادة من الإنفاق الحكومي السخي على البنية الأساسية.

وأضاف عبد المحسن الفارس خلال مقابلة مع رويترز أن البنك يعتزم التركيز أيضا على قطاع التجزئة المصرفية لكن ذلك القطاع يتطلب بعض الوقت وقال إن زيادة عدد الفروع سيعزز ذلك القطاع متوقعا افتتاح نحو 15 فرعا في 2012.

وقال الفارس الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر بالرياض "السعودية اليوم تعيش أكبر ميزانية على الإطلاق والإنفاق الحكومي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة ومصرف الإنماء كأحد القطاعات العاملة في الدولة سوف يستفيد من هذا النمو في تنمية محافظه وودائعه وأنشطته التجارية."

وأضاف "محافظنا موزعة على مشاريع البنى التحتية (ولاسيما) الطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية خصوصا الصناعات الرائدة في المملكة بالإضافة إلى قطاع الإسكان ... لدينا حصة جيدة الآن فيما يتعلق بتمويل المساكن."

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أعلنت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عن إنفاق قياسي للعام الرابع على التوالي في 2012 إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.

من ناحية أخرى لفت الفارس إلى أن التركيز على تمويل الأفراد يأخذ بعض الوقت نظرا لأن ذلك النوع من المحافظ يكون طويل الأجل.

وأوضح أن محفظة القروض المتعثرة محدودة جدا وفي حدود عشرة ملايين ريال من إجمالي حجم محفظة التمويل البالغ أكثر من 25 مليار ريال نهاية 2011.