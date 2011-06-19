مقابلة-الرئيس التنفيذي لسبكيم السعودية يتوقع نموا قويا في 2013

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من مروة رشاد

الرياض 18 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم السبت إن شركته تتوقع نموا قويا في عام 2013 الذي سيشهد في منتصفه بدء إنتاج ثلاثة مشروعات تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار.

وأوضح أحمد العوهلي لرويترز خلال مقابلة أن شركته التي أعلنت اليوم عن إصدار صكوك لجمع 1.5 مليار إلى ملياري ريال (400 مليون إلى 533 مليون دولار) تهدف من خلال الإصدار لتمويل ثلاثة مشروعات جديدة إلى جانب توسعة المشروعات القائمة.

وقال "الصكوك التي نطرحها اليوم هدفها تمويل المشروعات الجديدة وتوسعة المشروعات الحالية. (نهدف) لتمويل ثلاثة مشروعات اعلن عنها وبدأنا في تنفيذها .. تقريبا تمويلها أو تكلفتها تتعدى المليار دولار.

"قيمة الصكوك 1.5 مليار واحتمال (أن تبلغ) مليارين حسب حاجتنا وحسب العروض هي الآن تقريبا 1.5 مليار على الأقل."

وتابع "كل هذه المشروعات ستبدأ الإنتاج في منتصف 2013 ... عام 2013 سيكون له تأثير كبير على دخل الشركة وعائداتها في نهاية السنة بسبب دخول منتجات جديدة في ميزانيات الشركة."

وأوضح أن تلك المشروعات تشمل مشروعا مشتركا مع شركة كورية تمتلك فيه سبكيم 75 بالمئة ومشروعا آخر لإنتاج مادة إيثيل الأسيتات وهو مملوك بالكامل للشركة إلى جانب مشروع لإنتاج مركبات عوازل الكابلات الكهربائية وهو مشروع مشترك مناصفة مع شركة هانوا الكورية.