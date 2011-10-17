جولدمان ساكس: بنوك الخليج لم تعد تقدم قيمة كبيرة

17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال جولدمان ساكس إن بنوك الخليج "لم تعد تقدم قيمة كبيرة" لكن الميزانيات العمومية القوية تظهر أنها في وضع أفضل لمواجهة قيود التمويل في ظل تنامي التوترات في الأسواق المالية العالمية.

وقالت شركة الوساطة التابعة لجولدمان ساكس إن أسهم البنوك الخليجية تفوقت في أدائها على نظرائها في الأسواق الناشئة بنسبة 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي وخفضت تصنيفها لسهمي بيت التمويل الكويتي ومصرف قطر الإسلامي إلى "توصية بالبيع" من "محايد".

لكن الشركة أضافت أن البنوك السعودية تقدم مزيجا جذابا من قوة العوامل الأساسية والتقييمات المنخفضة نسبيا ورفعت السعر المستهدف لسهمي البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي.

ورفعت الشركة أيضا السعر المستهدف لبنك برقان وبنك الكويت الوطني وبنك الدوحة وقالت إنه إلى جانب قوة الميزانيات العمومية فإن "عمليات البنوك الخليجية تقتصر بوجه عام على منطقة الشرق الاوسط وأمريكا الشمالية وهو ما يعزلها جزئيا عن التباطؤ الاقتصادي الحاصل في الدول المتقدمة."

لكن جولدمان ساكس خفض السعر المستهدف لأسهم بنوك كويتية مثل البنك التجاري الكويتي قائلا إنها متداولة بأعلى من قيمتها الفعلية وتسجل نموا ضعيفا وجودة أصولها منخفضة.