Fri 4 Aug 2017 | 5:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي بنهاية التعاملات

Mon Apr 10, 2017 1:03pm GMT
 
[-] نص [+]

1228 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.05% عند 7062.2 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن يسلك المؤشر اتجاها عرضيا في ظل ضعف قيم التداول وغياب المحفزات الدافعة للصعود.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2% ومعادن 2.9% والمراعي 1.7% وسامبا وبنك الرياض 0.5% وسبكيم 1.4%.

* أسهم التعاونية تغلق منخفضة 3.2% والأسمنت السعودية 10% وجبل عمر 0.7% وصافولا 1.2% والسعودي الفرنسي 0.8%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 