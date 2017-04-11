لمحة -صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا

0730 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1% إلى 7066.7 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير حديث أن يسلك المؤشر مسارا عرضيا في ظل تدني قيم التداول وغياب محفزات الصعود.

* المتعاملون في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأول قبل تكوين مراكز جديدة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.8% وسابك 0.25% والمراعي 0.3% وسامبا 0.2% وسبكيم 0.6%.

* أسهم بنك الجزيرة تنخفض 3.5% مع بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.