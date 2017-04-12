Fri 4 Aug 2017 | 5:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Apr 12, 2017 1:13pm GMT
 
[-] نص [+]

1300 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 7099.13 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير اليوم الأربعاء أن تستمر مرحلة الاتجاه العرضي التي يمر بها المؤشر في ظل تدني قيم التداول وغياب محفزات الصعود التي بدورها تحد من اهتمام المتعاملين بالسوق.

* قيم التداول بلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.15 بالمئة والتعاونية 1.9 بالمئة والأهلي التجاري 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.1 بالمئة وموبايلي 7.13 بالمئة

* أسهم سابك تغلق منخفضة 1.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة والاسمنت السعودية 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 