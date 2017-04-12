المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

* الرياض المالية توقعت في تقرير اليوم الأربعاء أن تستمر مرحلة الاتجاه العرضي التي يمر بها المؤشر في ظل تدني قيم التداول وغياب محفزات الصعود التي بدورها تحد من اهتمام المتعاملين بالسوق.