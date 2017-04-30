لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0815 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.7 بالمئة إلى 6994.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن اهتمام المستثمرين بالسوق بدأ يرتفع.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتحافظ على إشارات البيع.
* أسهم كيان تقفز نحو ثمانية بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.
* كيان حققت أرباحا صافية بقيمة 265.5 مليون ريال (70.8 مليون دولار) هي الأعلى في تاريخها مقارنة مع خسائر بقيمة 195 مليون ريال قبل عام في حين كانت توقعات الأهلي كابيتال لأرباح عند 121 مليون ريال.
* أسهم سابك ترتفع 1.6 بالمئة والتعاونية 1.04 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وتصنيع 3.05 بالمئة والأهلي التجاري 1.03 بالمئة.
* أسهم سافكو تقفز 1.8 بالمئة بفضل تحقيق نمو في الأرباح الفصلية للمرة الأولى بعد تسعة فصول من التراجع.
* أسهم صافولا تخسر 1.2 بالمئة ومكة للتعمير 1.12 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة وزين السعودية 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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