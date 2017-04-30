لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* كيان حققت أرباحا صافية بقيمة 265.5 مليون ريال (70.8 مليون دولار) هي الأعلى في تاريخها مقارنة مع خسائر بقيمة 195 مليون ريال قبل عام في حين كانت توقعات الأهلي كابيتال لأرباح عند 121 مليون ريال.