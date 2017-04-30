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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Apr 30, 2017 12:17pm GMT
 
[-] نص [+]

1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.98% عند 7013.5 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن اهتمام المتعاملين بالسوق تجدد لكن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع.

* أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط متفائلون تجاه الأسهم السعودية اعتقادا بأن الرياض بصدد خطوات جديدة للوصول إلى وضع السوق الناشئة.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 2.9% وكيان 10% ومعادن 2.7% والأهلي التجاري 1.3% وتصنيع 3.7%.

* أسهم ساب تغلق منخفضة 2.2% وصافولا 0.9% والسعودي الفرنسي 0.8% ومكة للتعمير 0.7% والبنك الأول 1.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 