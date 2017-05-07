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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Sun May 7, 2017 7:22am GMT
 
[-] نص [+]

0716 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.25 بالمئة إلى 6904.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على معنويات المتعاملين في السوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.

* أسهم الراجحي تخسر 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.02 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 0.3 بالمئة.

* أسهم معادن ترتفع 0.9 بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.

* أسهم السعودي للاستثمار تقفز 1.6 بالمئة وجرير 0.4 بالمئة وبنك البلاد 0.5 بالمئة والعثيم 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 