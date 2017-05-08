لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6860.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب هبوط أسعار النفط في ظل ضعف اهتمام المتعاملين بالسوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تحافظ على اتجاهها الهابط لكنها تقترب من إشارات المبالغة في البيع.
* أسهم جبل عمر وسافكو والراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والمواساة 3.8 بالمئة وبتروكيم 5.6 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة.
* أسهم سابك والإنماء تنخفض 0.3 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة وتصنيع 0.6 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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