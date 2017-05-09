لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0755 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 6861.8 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المستثمرين يقتنصون الفرص في بعض الأسهم لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات البيع لكنها تقترب من إعطاء مؤشرات المبالغة في البيع.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة وبنك البلاد 2.45 ودار الأركان 1.6 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة.
* أسهم جرير تقفز 5.1 بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.
* أسهم السعودي الفرنسي ترتفع 1.9 بالمئة وسابك والأهلي التجاري 0.5 بالمئة والمراعي والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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