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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات هزيلة

Tue May 9, 2017 12:35pm GMT
 
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1222 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6918.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين يقتنصون بعض الفرص في بعض الأسهم وإن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات المبالغة في البيع.

* سهم جرير يقفز ستة بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.8 بالمئة والراجحي 1.2 بالمئة وصافولا 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.6 بالمئة.

* أسهم ينساب تغلق منخفضة 1.4 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وبنك البلاد 1.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 2.7 بالمئة والعربي الوطني 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 