لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يشهد تراجعا مع تخارج المتعاملين تدريجيا من السوق خلال شهر رمضان.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة لكن بعضها دخل مناطق المبالغة في البيع.