لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0755 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 6837.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يشهد تراجعا مع تخارج المتعاملين تدريجيا من السوق خلال شهر رمضان.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة لكن بعضها دخل مناطق المبالغة في البيع.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة وبتروكيم 1.3 بالمئة والمتقدمة ودلة للرعاية 0.5 بالمئة.
* أسهم تصنيع تنخفض 4.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وموبايلي 3.2 بالمئة وكيان 2.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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