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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Sun May 28, 2017 8:00am GMT
 
[-] نص [+]

0755 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 6837.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يشهد تراجعا مع تخارج المتعاملين تدريجيا من السوق خلال شهر رمضان.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة لكن بعضها دخل مناطق المبالغة في البيع.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة وبتروكيم 1.3 بالمئة والمتقدمة ودلة للرعاية 0.5 بالمئة.

* أسهم تصنيع تنخفض 4.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وموبايلي 3.2 بالمئة وكيان 2.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 