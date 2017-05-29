لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6789.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يلتزمون الحياد خلال رمضان.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على تراجعها.