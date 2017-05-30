لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1225 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.72% عند 6870.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.015 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول إن بعض المتعاملين يتصيدون الصفقات في السوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية أظهرت بعض التحسن وأوشكت على إعطاء إشارات للشراء.
* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 2.9% وسابك 1.02% والسعودي الفرنسي 3.4% والأهلي التجاري 1.9% وسامبا 1.15%.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7% وساب 1.3% والعربي الوطني 0.2% وأسمنت الجنوبية 0.5% وبتروكيم 0.6%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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