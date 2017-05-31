Fri 4 Aug 2017 | 5:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Wed May 31, 2017 7:59am GMT
 
[-] نص [+]

0746 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.1% إلى 6865.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يقتنصون بعض الصفقات لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تتحسن وبدأت تعطي إشارات للشراء.

* أسهم سابك تنخفض 0.8% والأهلي التجاري 0.5% وجبل عمر 0.4% والتعاونية 0.3% وينساب 0.9%.

* أسهم المراعي وسامبا ترتفع 0.3% والبحري 0.7% وبنك الرياض 0.5% والراجحي 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 