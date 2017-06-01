Fri 4 Aug 2017 | 5:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Thu Jun 1, 2017 7:39am GMT
 
[-] نص [+]

0728 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.11 بالمئة إلى 6878.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعرض لتقلبات صعودا وهبوطا مع ضعف الاهتمام بالسوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل الصعود وتحافظ على إشارات الشراء.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة وتصنيع 1.8 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة.

* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 2.5 بالمئة والأهلي التجاري ومكة للتعمير 0.5 بالمئة وسبكيم 0.3 بالمئة واسمنت الشرقية 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 