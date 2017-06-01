لمحة -المؤشر السعودي يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف
أول يونيو حزيران (رويترز) -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.11 بالمئة إلى 6863.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات الشراء لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والتعاونية 0.8 بالمئة والإنماء 1.1 بالمئة.
* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 2.2 بالمئة وكيان 3.01 بالمئة ودار الأركان 2.4 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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