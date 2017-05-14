لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0707 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.10 بالمئة إلى 6874.6 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعرض لضغوط جني أرباح مع قرب انتهاء فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية وتعطي إشارات البيع.
* أسهم بترورابغ تهبط 9.5 بالمئة بعد ارتفاع خسائرها الصافية في الربع الأول إلى 240 مليون ريال مقارنة مع 37 مليون ريال قبل عام.
* أسهم سابك تهبط 0.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وتصنيع 1.3 بالمئة والطيار 2.6 بالمئة.
* أسهم الخطوط السعودية للتموين ترتفع 1.1 بالمئة والمراعي والأهلي التجاري 0.3 بالمئة وبوبا العربية 3.6 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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