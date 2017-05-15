لمحة -صعود متواضع للمؤشر السعودي صباحا
0736 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.34% إلى 6876.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن بعض المتعاملين يجنون الأرباح ويتخارجون من السوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع لذلك ليس من المستبعد تعرض المؤشر لمخاطر نزولية إضافية.
* أسهم الخطوط السعودية للتموين ترتفع 1.13% وسابك 0.5% وجبل عمر 0.7% وجرير 1.4% ودار الأركان 0.3%.
* أسهم بترورابغ تنخفض 6.5% والإنماء 0.3% وطيبة القابضة 0.5% وموبايلي 0.2% وحلواني 0.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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