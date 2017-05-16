Fri 4 Aug 2017 | 5:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Tue May 16, 2017 8:03am GMT
 
[-] نص [+]

0754 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.04% إلى 6889 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن صعود أسعار النفط يدعم معنويات المتعاملين بالسوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.

* المتعاملون عادة ما يفضلون تسييل قدر كبير من محافظهم قبل حلول شهر رمضان.

* أسهم الخطوط السعودية للتموين تنخفض 0.6% والراجحي 0.4% وسابك 0.3% وصافولا 0.7% ودار الأركان 1.5% وجرير 0.9%.

* أسهم التعاونية للتأمين ترتفع 0.8% وسامبا 1.2% والأهلي التجاري ومعادن 0.7% والعربي الوطني 1.04% وساب 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 