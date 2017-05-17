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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Wed May 17, 2017 7:34am GMT
 
[-] نص [+]

0725 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.12% إلى 6932.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن استمرار صعود أسعار النفط يعزز معنويات المتعاملين في السوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية أظهرت بعض التحسن لكن ما سيحدد المسار هو إمكانية اختراق المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 6996 نقطة.

* أسهم جرير تنخفض 2.07% وسابك 0.3% والأهلي التجاري 0.5% وتصنيع 0.7% ومكة للتعمير وكيان 0.5%.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4% وينساب 0.4% وأسمنت اليمامة 0.3% وساكو 0.7% وأسمنت القصيم 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 