لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن استمرار صعود أسعار النفط يعزز معنويات المتعاملين في السوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية أظهرت بعض التحسن لكن ما سيحدد المسار هو إمكانية اختراق المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 6996 نقطة.