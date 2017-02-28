لمحة -مكاسب محدودة للمؤشر السعودي وأسهم البنوك تغلق منخفضة

1215 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.04 في المئة إلى 6972.4 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الرياض 0.9 في المئة والبنك الأهلي 1.2 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة وساب 1.9 في المئة.

* سهم تصنيع يغلق منخفضا 1.4 في المئة والمملكة 0.9 في المئة وصافولا 1.1 في المئة والمراعي 0.4 في المئة.

* ارتفاع أسهم مصرف الإنماء 1 في المئة وسابك 0.26 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وزين 1.1 في المئة وجرير 1.4 في المئة.