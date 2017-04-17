زيادة دخل العمليات ترفع أرباح مصرف الإنماء السعودي في الربع/1

الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصرف الإنماء السعودي اليوم الاثنين إنه حقق نموا بنسبة 7.7 في المئة في أرباحه الفصلية في الربع الأول بسبب زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق 421 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 391 مليون ريال قبل عام.

وقال البنك إن هذه الزيادة جاءت بسبب "ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37 في المئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى أرباح استثمارات الأسهم وإيرادات تبادل العملات."

وأضاف أن إيرادات توزيعات الأرباح قد انخفضت.

وقال إن إجمالي مصروفات التشغيل ارتفع 70 في المئة بسبب "زيادة مخصصات انخفاض قيمة التمويل والاستثمارات واستهلاك والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات رواتب الموظفين."