عمليات جني أرباح تهبط بقوة بالأسهم السعودية

الكويت 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت أسهم البورصة السعودية اليوم الثلاثاء بقوة بفعل عمليات جني أرباح قوية لاسيما على أسهم قطاع البنوك وذلك طبقا لمدير صندوق سعودي.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي منخفضا 2.09 في المئة ليصل إلى 6492.86 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 1.8 في المئة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 1.2 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الرياض 1.4 في المئة والبنك الأهلي 4.5 في المئة وساب 2.2 في المئة والسعودي الفرنسي 2.6% والسعودي الهولندي 2.9 في المئة.

وقال مدير أحد الصناديق السعودية إن السوق كان قد لقي دعما من الصناديق المحلية والحكومة وعندما توقفت هذه الصناديق عن الشراء اليوم فإن عمليات جني الأرباح القوية ضغطت بسرعة دافعة الأسهم للهبوط.

وقال اثنان من مديري الصناديق إن المستثمرين كانوا يأملون أن تقوم إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق التي أعلنت مراجعة لمؤشرها يوم الاثنين برفع البورصة السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة وقد أصيبوا بخيبة أمل لعدم حدوث ذلك.

كما هبطت أيضا أسهم سابك 1.17 في المئة وبتروكيم 2.8 في المئة وزين 3.1 في المئة وصافولا 4.8 في المئة وجرير 2.9 في المئة.

وارتفعت أسهم منها سافكو 1.5 في المئة ونماء للبتروكيماويات 0.92 في المئة وتكوين 0.4 في المئة.