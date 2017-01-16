لمحة -البورصة السعودية تغلق منخفضة وسهم بنك الرياض يخسر 2.7%

1215 جمت -

* اللون الأحمر يطغى على السوق السعودية والمؤشر يغلق منخفضا 1.55 في المئة إلى 6823.63 نقطة.

* سهم بنك الرياض يهبط 2.7 في المئة إلى 10.8 ريال بعد انخفاض حاد في الأرباح الفصلية.

* وأعلن بنك الرياض هبوط أرباحه الصافية الفصلية 65.6 في المئة لتصل إلى 293 مليون ريال (78.12 مليون دولار) في الربع الرابع من 2016 مقابل 851 مليون ريال قبل عام وهي نتائج أقل بكثير من توقعات المحللين.

* هبوط أسهم ساب 2.3 في المئة وسابك 0.3 في المئة وكيان 4 في المئة وكيمانول 2 في المئة.