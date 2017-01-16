الأرباح الصافية لبنك البلاد السعودي ترتفع 8.4% في الربع/4

الكويت 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا في أرباحه الصافية الفصلية بلغت نسبته 8.4 في المئة بفضل ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم الإثنين إنه حقق أرباحا صافية 221.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2016 مقابل 204.4 مليون ريال قبل عام.

وقال البيان إن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 16.2 في المئة في الربع الرابع من 2016 وعزا هذا الارتفاع إلى "ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات قابلها انخفاض طفيف في مكاسب تحويل عملات أجنبية."

وأضاف أن إجمالي أرباحه الصافية بلغ 807.7 مليون ريال في 2016 مقابل 788.4 مليون ريال في 2015.