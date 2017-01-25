Fri 4 Aug 2017 | 5:50 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالبورصة السعودية

Wed Jan 25, 2017 12:41pm GMT
 
[-] نص [+]

1210 جمت -

* أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالأسهم السعودية والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا 0.51 في المئة إلى 7128.12 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الرياض 1.4 في المئة والبنك الأهلي 1.2 في المئة وسابك 1.6 في المئة وسافكو 2.8 في المئة والخضيري 2.6 في المئة وزين 0.6 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الإنماء السعودي 0.3 في المئة وتصنيع 0.9 في المئة وبترورابغ 2 في المئة وموبايلي والمراعي 1.1 في المئة والمملكة 0.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 