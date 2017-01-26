لمحة -سهم نماء للكيماويات يرتفع 10% في السعودية بعد إعلان خطة لتعديل الأوضاع

0720 جمت -

* سهم نماء للكيماويات يقفز صباح اليوم في البورصة السعودية 9.6 في المئة إلى أربعة ريالات بعد إعلان خطة لتعديل أوضاع الشركة.

* نماء قالت اليوم إنها أعدت خطة لتعديل أوضاعها بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 76.1 في المئة من رأسمالها.

* الخطة تتضمن تخفيض رأس المال بمقدار مليار وخمسين مليون ريال ليصل إلى 235 مليون ريال من 1.285 مليار ريال ثم زيادة رأس المال مرة أخرى.

* كما تتضمن الخطة بيع شركة نماء للاستثمار الصناعي وهي شركة تابعة أو بعض أصولها واستعمال متحصلات هذا البيع في تمويل الأنشطة الجوهرية للشركة أو تسديد جزء من الديون أو توزيع أرباح على المساهمين.

* المؤشر السعودي الرئيسي يصعد 0.41 في المئة إلى 7157 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الرياض 0.45 في المئة ومصرف الراجحي 0.8 في المئة والبنك الأهلي 0.2 في المئة وسابك 0.52 في المئة واللجين 2.3 في المئة وزين 1.2 في المئة ومعادن 0.25 في المئة وجرير 0.6 في المئة.

* هبوط أسهم صافولا 0.5 في المئة والصحراء للبتروكيماويات 0.6 في المئة وسافكو 0.3 في المئة.

* سهم شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه يهبط 1.1 في المئة إلى 13.85 ريال.

* الخضري قالت إن القيمة الإجمالية لمشروعاتها المتأخرة في 31 ديسمبر كانون الأول بلغت 312.7 مليون ريال (83.4 مليون دولار).