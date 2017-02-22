Fri 4 Aug 2017 | 5:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يرتفع في التداولاتت الصباحية

Wed Feb 22, 2017 7:31am GMT
 
[-] نص [+]

0718 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.58 في المئة إلى 7098.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي ومعادن 0.5 في المئة ومصرف الراجحي والمملكة 0.4 في المئة وسابك 0.77 في المئة وتصنيع 10.1 في المئة.

* ارتفاع سهمي زين 0.5 في المئة وموبايلي 1.1 في المئة بعد حصولهما على ترخيصين موحدين لتقديم جميع خدمات الاتصالات.

* هبوط أسهم اتحاد عذيب 1.4 بالمئة والبنك العربي الوطني 0.24 في المئة وأسمنت القصيم 0.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 