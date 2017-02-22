لمحة -المؤشر السعودي يرتفع في التداولاتت الصباحية

* المؤشر السعودي يرتفع 0.58 في المئة إلى 7098.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي ومعادن 0.5 في المئة ومصرف الراجحي والمملكة 0.4 في المئة وسابك 0.77 في المئة وتصنيع 10.1 في المئة.