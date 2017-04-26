لمحة -بورصة السعودية ترتفع قليلا في الإغلاق رغم هبوط أسهم البتروكيماويات
1210 جمت -
* المؤشر السعودي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة إلى 6917.03 نقطة.
* ارتفاع أسهم ساب 3.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.8 بالمئة والبنك الأهلي 0.3 بالمئة واللجين 3.5 بالمئة والمملكة واحدا بالمئة ودار الأركان 5.6 بالمئة.
* سهم سابك يغلق منخفضا 2.1 بالمئة وسبكيم 3.7 بالمئة وينساب 4.3 بالمئة وجرير 1.1 بالمئة وموبايلي واحدا بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.