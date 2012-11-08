سدكو السعودية تتوقع نمو أصولها لمثليها بحلول 2017

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تتوقع سدكو كابيتال السعودية للاستثمار الاسلامي ارتفاع الأصول التي تديرها إلى المثلين خلال خمس سنوات مع توسعها في مناطق جديدة لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين الاسلاميين.

وتدير الشركة التي مقرها جدة وتأسست قبل عامين أصولا تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار وهي من بين عدد قليل من الشركات التي تقدم الخدمات الاستثمارية الاسلامية على المستوى العالمي. وسدكو كابيتال جزء من سدكو القابضة التي تدير أنشطة في قطاعات العقارات والسيارات والاستثمارات المالية.

وفي يوليو تموز الماضي أنشأت سدكو كابيتال كيانا في لوكسمبورج لتعزيز أنشطتها في قطاعات الاستثمار المباشر والعقارات والسلع الأولية.

وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لسدكو كابيتال لرويترز في مقابلة على هامش منتدى ستاندرد اند بورز في أبوظبي "في ضوء الطلب الذي نتوقعه في غضون خمس إلى سبع سنوات نتوقع أن ترتفع الأصول التي نديرها إلى المثلين."

وأضاف الجابري أن معظم الشركات التي تقدم استثمارات اسلامية اقليمية و"يندر وجود شركات عالمية".

وتابع قائلا إنه نظرا لأن الأسواق لا تزال تتمتع بالحيوية لكنها تعاني من التقلب تعتزم سدكو اطلاق صندوق واحد جديد على الأقل هو صندوق سدكو كابيتال للمعنويات قبل نهاية العام وذكر أن الصندوق سيستثمر في الأسهم على مستوى العالم.

وأردف أن صندوق الاستثمار المباشر الذي أطلقته الشركة منذ عام جمع 113 مليون دولار يجري استثمار 40 بالمئة منها في عشر شركات عالمية.

وقال الجابري إن الشركة لديها استثمارات عالمية في القطاع العقاري وتتطلع حاليا إلى أسواق آسيوية مثل الصين والهند إلى جانب البرازيل.

وأضاف الجابري أن الشركة تتطلع أيضا إلى مستويات جديدة من الأصول مثل الاستثمارات الزراعية "نتطلع إليها بكل جدية - مزارع وشركات تسويق زراعي وامدادات - من أجل الاستثمار المباشر" لكنه رفض أن يحدد حجم النفقات الاستثمارية.