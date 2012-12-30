شركة للتصنيع السعودية توقع إعادة تمويل بقيمة 4.8 مليار ريال

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية إن احدى شركاتها التابعة انتهت من اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) تستحق في 2021.

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد بموقع البورصة السعودية على الإنترنت ان شركتها السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين وقعت على "اتفاقيات إعادة التمويل للقروض المتبقية والتي حصلت عليها عام 2006 من عدة بنوك محلية وعالمية بعملات متعددة لتمويل مصنع الايثيلين."

وأضافت "بموجب هذا الاتفاق تستطيع الشركة تحويل القروض الحالية إلى تسهيلات طويلة الأجل بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الاسلامية مع ثمانية بنوك محلية بالاضافة إلى أحد البنوك الاقليمية بمبلغ 4.8 مليار ريال ... مع تمديد فترة سداد القرض من 2018 الى 2021 على أن يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية."

تأسست التصنيع الوطنية عام 1985 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال. وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 5.8 بالمئة في الشركة وتملك فيها شركتا المملكة القابضة ومؤسسة الخليج للاستثمار حصصا نسبتها 6.2 و7.9 بالمئة على الترتيب.