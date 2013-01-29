المملكة القابضة السعودية تؤسس هيئة شرعية للتحول إلى التمويل الاسلامي

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المملكة القابضة شركة الاستثمار التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها أسست هيئة شرعية للتحول إلى التمويل الإسلامي في قروضها مستقبلا.