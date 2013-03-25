السعودية للكهرباء تعلن السعر الاسترشادي الأولي لصكوك دولارية من شريحتين

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي اصدار سندات إسلامية (صكوك) من السعودية للكهرباء اليوم الإثنين إن الشركة وهي أكبر مرفق بالخليج أعلنت النطاق الاسترشادي الأولي لسعر الصكوك المكونة من شريحتين.

وتتطلع السعودية للكهرباء المملوكة للدولة لاصدار شريحة لأجل عشر سنوات عند 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة وأخرى لأجل 30 عاما عند 210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة.

ولم يتم إعلان موعد لعملية التسعير. ومن المقرر اختتام الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن اليوم الإثنين بعد اجراء اجتماعات مماثلة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.