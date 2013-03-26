مرتبون: السعودية للكهرباء تطلق صكوكا بملياري دولار على شريحتين
دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار إن الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج طرحت صكوكا بملياري دولار على شريحتين يتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وينقسم الطرح إلى شريحة لأجل عشر سنوات بمليار دولار وأخرى لأجل 30 عاما بنفس القيمة وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 155 و190 نقطة أساس على الترتيب فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية المكافئة.
وقالت الوثيقة إن طلبات الاكتتاب بلغت 13 مليار دولار.
ويتولى دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز ترتيب الاصدار. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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