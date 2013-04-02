مشروع مشترك لأرامكو وداو كيميكال يجمع ملياري دولار من صكوك

الخبر (السعودية) 2 أبريل نيسان (رويترز) - جمعت شركة صدارة للكيميائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) من بيع صكوك للمساعدة في تمويل إنشاء مجمع بتروكيماويات كبير في شرق المملكة.

وقال بيان للشركة اليوم الثلاثاء إنه تم تسعير الصكوك الصادرة لأجل 16 عاما بهامش 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ستة أشهر.

والإصدار جزء من حزمة تمويل بقيمة 12.5 مليار دولار تسعى الشركة لجمعها لإنشاء المشروع الذي سينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا لدى اكتماله عام 2016.

وقال البيان إنه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين في السعودية تمت زيادة قيمة الإصدار بعدما كان يستهدف جمع 5.25 مليار ريال في الأساس.

وتم تفويض دويتشه بنك وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد لترتيب الإصدار.