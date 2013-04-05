"المارد النائم" في أسواق الدين يستيقظ في السعودية

من مالا بانكوليا وديفيد فرنش

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - بعد أن كان نمو سوق السندات في السعودية متأخرا عن باقي قطاعات الاقتصاد على مدى سنوات بدأت السوق تنتعش مع إقبال الشركات السعودية على إصدار أدوات الدين مع أن العوائد المنخفضة تجعل المستثمرين الأجانب يحجمون.

وتعتمد الشركات والكيانات السعودية عادة على قروض البنوك والأرباح المستبقاة لتمويل التوسع. ولذلك يعتبر المتعاملون في أسواق الدين أن السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي فرصة لم تستغل بعد.

وفي الأشهر الأخيرة بدأ النمط يتغير إذ أصبحت السندات مألوفة للشركات وأصبح العديد من المستثمرين يطلبونها ووصلت البنوك إلى الحدود القصوى لإقراض الشركات.

وأدى هذا إلى طفرة في إصدار أدوات الدين بالريال السعودي. وكل الإصدارات في السعودية تأتي في صورة سندات إسلامية (صكوك) تلتزم بتحريم الفائدة وتقدم بدلا من ذلك عوائد على الأصول.

وقال ستيوارت يور الشريك في شركة كليفورد تشانس للاستشارات القانونية في دبي "كانت هناك نظرة للسعودية على أنها مارد نائم في أسواق رأس المال الإقليمية لكن هذا تغير بالتأكيد في الأشهر الثمانية عشر الماضية إذ رأينا صعودا لإصدارات الصكوك بالريال."

ولا تزال القروض المصرفية تنمو بوتيرة متسارعة في السعودية بفضل النمو الاقتصادي القوي. فقد زاد إقراض القطاع الخاص 15.6 بالمئة عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في فبراير شباط الماضي.

لكن الصكوك تنمو الآن بوتيرة أسرع من ذلك بكثير. ففي العام الماضي تم إصدار صكوك بالريال بقيمة 27.2 مليار ريال وفقا لبيانات اتش.اس.بي.سي ارتفاعا من 11.3 مليار في 2011. وفي الربع الأول من هذا العام تم إصدار ما قيمته 10.3 مليار ريال.